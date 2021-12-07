Школу на месте парковки в Кудрово построят в 2024 году

Здесь еще несколько лет назад должна была появиться школа, но воз и ныне там. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие годы детям в Кудрово станет посвободнее: там, в районе парка Оккервиль, планируют построить еще одну школу. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в комитете по строительству Ленинградской области.

- В данный момент школу заявляем на федеральное финансирование, - уточнили в ведомстве. – Начало строительства запланировано на следующий год. Планируется, что новую школу введут в эксплуатацию в 2024 году.

Судя по всему, речь идет о школе, рассчитанной на 1 600 мест, за которую вот уже несколько лет бьются владельцы квартир в жилом комплексе «Новый Оккервиль». Сейчас территорию, которую отвели под строительство, занимает платная парковка для автомобилей. Ее, как уточняют в комитете, ликвидируют до начала работ.

Напомним: ранее мы рассказывали о том, как живет и чем дышит город Мурино, который из-за нехватки социальной инфраструктуры превратился в бетонное гетто.