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Общество7 декабря 2021 17:33

В трех районах Петербурга начали временно складировать снег

Все из-за большого количества выпавших осадков, которые не могут оперативно вывезти на уничтожение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В трех районах Петербурга появились пункты временного складирования снега. Фото: Смольный

В трех районах Петербурга появились пункты временного складирования снега. Фото: Смольный

В трех районах Санкт-Петербурга открыли пункты временного складирования снега. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству. Причина проста – около 40 сантиметров выпавших осадков все еще не успевают оперативно вывезти на плавильные пункты. Зато снег не будет мешать пешеходам и водителям.

Временные пункты с сугробами открыли на Гусарской улице в Пушкине, в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе, а также на улице Свободы в Красном Селе. За содержание территорий будут отвечать дорожные предприятия, в том числе по вопросам экологии.

- Места временного складирования позволят сэкономить время на вывоз снега из отдаленных частей Петербурга, поскольку расположены они ближе, чем пункты ГУП «Водоканал Санкт Петербурга», и техника сможет быстрее доехать до них и разгрузиться, - объясняют в пресс-службе комитета.

В Смольном не исключают, что при обильных снегопадах в городе откроют новые пункты складирования снега. Часть адресов уже согласовали, но их не озвучивают.