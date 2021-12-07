В трех районах Петербурга начали временно складировать снег

В трех районах Петербурга появились пункты временного складирования снега. Фото: Смольный

В трех районах Санкт-Петербурга открыли пункты временного складирования снега. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству. Причина проста – около 40 сантиметров выпавших осадков все еще не успевают оперативно вывезти на плавильные пункты. Зато снег не будет мешать пешеходам и водителям.

Временные пункты с сугробами открыли на Гусарской улице в Пушкине, в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе, а также на улице Свободы в Красном Селе. За содержание территорий будут отвечать дорожные предприятия, в том числе по вопросам экологии.

- Места временного складирования позволят сэкономить время на вывоз снега из отдаленных частей Петербурга, поскольку расположены они ближе, чем пункты ГУП «Водоканал Санкт Петербурга», и техника сможет быстрее доехать до них и разгрузиться, - объясняют в пресс-службе комитета.

В Смольном не исключают, что при обильных снегопадах в городе откроют новые пункты складирования снега. Часть адресов уже согласовали, но их не озвучивают.