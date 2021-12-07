Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 18:59

В Петербурге отремонтируют вестибюль станции метро «Пионерской» до конца 2023 года

На все про все выделили почти 200 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Капремонт станции метро "Пионерская" в Петербурге оценили почти в 200 млн рублей.

Капремонт станции метро "Пионерская" в Петербурге оценили почти в 200 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский метрополитен выделил 198 млн рублей на капитальный ремонт вестибюля станции «Пионерская. Подземка опубликовала соответствующую госзакупку. От подрядчика потребуют привести в порядок строительные конструкции и стилобат. Предполагается, что вестибюль в итоге не будут закрывать.

- Сроки выполнения работ: до 31 декабря 2023 года. Дата подведения итогов конкурса назначена на 29 декабря 2021 года, - отмечается в конкурсной документации.

Ранее «КП-Петербург» писала, что в городе отремонтируют станцию метрополитена «Московская». Вот только там работы оценили в 763 млн рублей, закончатся они весной 2023 года.