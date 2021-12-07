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Общество7 декабря 2021 19:53

Комздрав Петербурга заявил о снижении заболеваемости коронавирусом среди детей

Юные горожане чаще болеют ОРВИ, нежели подхватывают COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге наблюдается уверенное снижение заболеваемости коронавирусом среди детей.

В Петербурге наблюдается уверенное снижение заболеваемости коронавирусом среди детей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил об уверенном снижении заболеваемости коронавирусом среди детей. По словам председателя комитета, юные горожане, скорее, склонны подхватывать ОРВИ. Как отмечают специалисты, в 2020 году пик по заражениям COVID-19 среди детей пришелся на декабрь. Сейчас же, в 2021-м, он сместился на октябрь. То есть все самое плохое уже позади.

- В первую неделю декабря количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией, стало меньше, чем неделей ранее, и кратно меньше, чем в первую неделю декабря прошлого года. Так что сейчас мы видим подъем по ОРВИ, но это не коронавирус, - подчеркнул глава комздрава в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее Дмитрий Лисовец сообщил о том, что в идеале надо привить еще 400 тысяч жителей Северной столицы до наступления новогодних праздников.