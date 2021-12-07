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Звезды7 декабря 2021 20:46

В Петербурге открыли выставку скульпторов перед аркой Главного штаба

Инсталляции находятся в прозрачных тумбах на Большой Морской улице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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20 витрин с работами скульпторов установят перед аркой Главного штаба в Петербурге. Фото: vk.com/kgagov

20 витрин с работами скульпторов установят перед аркой Главного штаба в Петербурге. Фото: vk.com/kgagov

В Санкт-Петербурге открылась выставка городских скульпторов перед аркой Главного штаба. Необычные произведения пометили в прозрачные защитные тумбы, они находятся на Большой Морской улице. По задумке Смольного, так работы не будут выбиваться из архитектурного комплекса города. Посмотреть на инсталляции можно круглосуточно, до 10 января 2022 года.

- Выставка проходит под девизом «В центре внимания – Человек!». Скульпторы на своем пластичном языке раскроют тему личности, представят внутренний мир человека с разных сторон, - рассказывают в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

В Смольном отметили, что на протяжении недели на улице будут устанавливать новые тумбы с работами скульпторов. Всего власти обещают выставить на суд зрителя 20 работ, причем пять из них создали студенты, а не профессионалы своего дела.