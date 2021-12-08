В Петербурге арестовали брата экс-чиновника Ивана Громова, обвиняемого в пособничестве при хищении миллионов из бюджета

Брат Ивана Громова отправился в СИЗО вслед за родственником. Фото: пресс-служба судов Петербурга

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в СИЗО брата Ивана Громова, экс-главы администраций Калининского и Петроградского районов. Напомним, родственников обвиняют в хищении 165 млн бюджетных рублей. Однако следствие проверяет законность полумиллиона рублей, к которым притрагивались братья. Павел Громов возражал против ареста, вину не признал и посетовал, что его судят только за то, что он в родстве с экс-чиновником Смольного.

В СК настаивали на ссылке обвиняемого в СИЗО, поскольку его жизнь подозрительна – при окладе в 40 тысяч рублей он постоянно приобретает дорогие объекты недвижимости, пользуется премиальными авто, путешествует. При этом супруга Павла Громова нигде не работает.

- Образ жизни Громова свидетельствует об его явной заинтересованности в обогащении путем совершения преступлений корыстной направленности, - полагают в следствии, как цитируют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как и брат, Павел Громов, просидит в СИЗО минимум по 6 февраля 2022 года.