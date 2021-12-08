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Звезды7 декабря 2021 21:29

Читатели «КП-Петербург» выступили против перекрашивания Эрмитажа

61% из числа опрошенных выступили за привычный зеленый оттенок фасада
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Читатели "Комсомолки" выступили против перекрашивания Эрмитажа.

Читатели "Комсомолки" выступили против перекрашивания Эрмитажа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Читатели «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» почти единодушно высказались против идеи перекрашивания Эрмитажа. Это следует из опроса, который провела наша редакция в группе «КП» во «Вконтакте». Напомним, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что цвет фасада здания Зимнего дворца менять не будут, однако тон станет более пастельным, нежным.

Почти 61% из опрошенных читателей «КП-Петербург» выступили за оставление зеленого цвета Эрмитажа. Однако около 19% подписчиков одобрили вариант с возвращением к истокам – охристо-желтым стенам, как во время постройки. За кирпично-красный и оранжевый свет высказались только пара человек. Еще 17% сыронизировали, что Эрмитаж может быть хоть буро-малиновым, лишь бы вход в музей сделали дешевле.

- Пусть хоть Эрмитаж оставят в покое, а лучше фундамент и колонны отремонтируют, стыдно смотреть... – пишет в комментариях читательница «КП» Елена Илларионова.

К слову, Пиотровский сразу отверг вариант с покраской Зимнего дворца в красный цвет. По словам директора Эрмитажа, это «жутко».