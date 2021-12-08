Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 декабря 2021 года: Арест чиновника-казнокрада Ивана Громова и путешествие главной ели на Дворцовую

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 декабря 2021 года. Суд отправил в СИЗО братьев Ивана и Павла Громовых, обвиняемых в хищении 165 млн рублей из городского бюджета. Оба просидят под арестом минимум до 6 февраля 2022 года. Иван Громов всего три недели проработал главой администрации Калининского района, как его задержали. По версии следствия, всего братья могут быть причастны к хищению более полумиллиона. Сами они вину не признают, но подозрительно богатую жизнь от СК не скроешь.

В больницы Северной столицы поступило 14 человек с обморожениями. Половине из них придется ампутировать части конечностей. И нет, не все из них маргиналы, уснувшие в снегу. Как выяснила «КП-Петербург», среди пострадавших есть два рыбака и мужчина с приступом, которого прохожие ошибочно приняли за пьяного.

В Приозерском районе Ленобласти срубили ель, которую 8 декабря начнут устанавливать на Дворцовой площади. На работы ушло пять часов, потребовался кран с 50-метровой стрелой. Во всей красе 30-метровая ель предстанет перед жителями города к 20 декабря.

«Комсомолка» выяснила из первых уст, почему дорожники не справляются с уборкой снега. За время снегопада высота снежного покрова в городе составила около 40 сантиметров. В Северной столице лежат 2,4 млн кубометров осадков. Вовремя вывозить снег на плавильные пункты не получается, поэтому в Петербурге появились первые пункты временного хранения сугробов.