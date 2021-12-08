Сильный мороз ждет Петербург 8 декабря

Мороз и небольшой снег ждут Петербург 8 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морозы никак не отпускают Санкт-Петербург. Таких холодов в самом начале зимы в городе не было очень давно. В среду, 8 декабря 2021 года, в Северной столице снова будет морозно, вместе с этим ожидается небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия будет формировать тыловая часть уходящего циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, а температурные показатели будет на 12-13 градусов ниже положенных по климату, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха окажется на уровне минус 12-14 градусов, по Ленинградской области морозы в 11-16 градусов. Вместе с этим будет холодный, северо-западный ветер 1-6 метров в секунду. Давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.