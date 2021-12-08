Прощание с Ниной Ургант состоится в Александринском театре 8 декабря

Прощание с Ниной Ургант состоится в Петербурге 8 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 8 декабря 2021 года, в Александринском театре Санкт-Петербурга состоится церемония прощания с народной артисткой Ниной Ургант. Панихида начнется в 10 часов утра. Звезда фильма "Белорусский вокзал" скончалась 3 декабря на 93-м году жизни.

- Панихида по Нине Ургант начнется в 10 часов утра. После с 11 до 13 часов пройдет церемония прощания, - сообщили в Александринском театре.

Место прощания выбрано не случайно. Именно в Александринском театре Нина Ургант служила долгие годы.

Церемония будет открытой, поэтому попрощаться с любимой актрисой смогут не только родные и близкие, но и поклонники ее творчества.

Напомним, что Нина Ургант родилась в Ленинградской области в 1929 году. В активе Нины Ургант десятки театральных и кинематографических работ, но известность и всенародную любовь актрисе принесла роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал».