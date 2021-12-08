Иван Ургант с супругой прибыл на прощание с Ниной Ургант

Иван Ургант прибыл на панихиду и церемонию прощания с бабушкой Фото: Роман ЛЯЛИН

В Санкт-Петербурге 8 декабря 2021 года пройдет церемония прощания с народной артисткой Ниной Ургант, которая скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. Панихида состоится в Александринском театре, где актриса служила долгие годы. На церемонию прибыл внук звезды "Белорусского вокзала" Иван Ургант.

- Иван Ургант приехал с супругой и очень быстро зашел в театр, - рассказал с места событий корреспондент "КП-Петербург".

Также попрощаться с актрисой прибыл и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Гроб уже внесли в здание театра Фото: Артем КИЛЬКИН

Катафалк уже приехал к парадному входу в театр. Гроб занесли внутрь. Для гостей в театре уже подготовлены шикарные букеты алых роз, чтобы возложить их в память актрисы.

Напомним, что в 10 часов в театре начнется панихида. После этого с 11 до 13 часов возложить цветы смогут все желающие.