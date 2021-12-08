Младенец умер в кровати с пьяной матерью в Петербурге

Новорожденная девочка умерли в постели с пьяной матерью Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге умерла новорожденная девочка. В пятом часу утра 7 декабря 2021 года в экстренную службу позвонил отец малышки. Он рассказал, что в квартире дома 30 по улице Красного Флота в Ломоносове обнаружен труп его ребенка. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Прибыв на место медики и полиция обнаружили труп новорожденной, которой всего 1 месяц от роду, - рассказал источник.

Выяснилось, что вечером 34-летняя мать девочки, будучи пьяной, легла спать и положила с собой дочь. А когда проснулась, то обнаружила, что та не дышит.

Тело малышки направили в морг для установления причины смерти. Мать девочки доставили в отделение полиции для составления административного протокола.