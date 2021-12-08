Церемония прощания с Ниной Ургант началась в Александринском театре в Петербурге

В Петербурге началась церемония прощания с Ниной Ургант Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в 10 часов утра 8 декабря 2021 года началась церемония прощания с народной артисткой Ниной Ургант. Панихида проходит в Александринском театре, где долгие годы служила актриса.

- На прощание в театр прибыли гости. Среди них внук актрисы Иван Ургант с женой, а также вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, - передает с места событий журналист "КП-Петербург".

В 10 часов началась панихида. После этого с 11 до 13 часов все желающие смогут возложить цветы к гробу актрисы, звезды фильма "Белорусский вокзал".

Напомним, что Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. До этого актриса долгие годы страдала от болезни Паркинсона.