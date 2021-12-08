Президент России прислал письмо с соболезнованиями семье Нины Ургант Фото: Артем КИЛЬКИН

В Александринском театре Санкт-Петербурга 8 декабря 2021 года проходит прощание с народной артисткой, любимой многими зрителями Ниной Ургант. Теплые слова в память актрисы прислал в виде письма и президент России Владимир Путин, которые зачитали со сцены.

- Она играла с полной самоотдачей, покоряла глубиной. Ее любили коллеги и зрители за неизменную доброжелательность и истинную интеллигентность. Светлая память Нины Ургант навсегда сохранится в сердце родных, близких и поклонников, - написал президент.

Также слова передал и Михаил Мишустин, который отметил, что любимая актриса навсегда сохранится в фильмах и нашей памяти. Кроме того, письма с соболезнования прислали Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу.

После панихиды в театре состоится возложение цветов.