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Общество8 декабря 2021 7:21

Президент России прислал письмо с соболезнованиями семье Нины Ургант

Церемония прощания с артисткой проходит в Петербурге 8 декабря
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Президент России прислал письмо с соболезнованиями семье Нины Ургант

Президент России прислал письмо с соболезнованиями семье Нины Ургант

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Александринском театре Санкт-Петербурга 8 декабря 2021 года проходит прощание с народной артисткой, любимой многими зрителями Ниной Ургант. Теплые слова в память актрисы прислал в виде письма и президент России Владимир Путин, которые зачитали со сцены.

- Она играла с полной самоотдачей, покоряла глубиной. Ее любили коллеги и зрители за неизменную доброжелательность и истинную интеллигентность. Светлая память Нины Ургант навсегда сохранится в сердце родных, близких и поклонников, - написал президент.

Также слова передал и Михаил Мишустин, который отметил, что любимая актриса навсегда сохранится в фильмах и нашей памяти. Кроме того, письма с соболезнования прислали Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу.

После панихиды в театре состоится возложение цветов.