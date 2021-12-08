Президент России прислал письмо с соболезнованиями семье Нины Ургант
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Александринском театре Санкт-Петербурга 8 декабря 2021 года проходит прощание с народной артисткой, любимой многими зрителями Ниной Ургант. Теплые слова в память актрисы прислал в виде письма и президент России Владимир Путин, которые зачитали со сцены.
- Она играла с полной самоотдачей, покоряла глубиной. Ее любили коллеги и зрители за неизменную доброжелательность и истинную интеллигентность. Светлая память Нины Ургант навсегда сохранится в сердце родных, близких и поклонников, - написал президент.
Также слова передал и Михаил Мишустин, который отметил, что любимая актриса навсегда сохранится в фильмах и нашей памяти. Кроме того, письма с соболезнования прислали Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу.
После панихиды в театре состоится возложение цветов.