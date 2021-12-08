«Это невосполнимая утрата»: Валентина Матвиенко о смерти Нины Ургант

В Петербурге прощаются с актрисой Ниной Ургант. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прислала письмо с соболезнованиями родным и близким актрисы Нины Ургант, похороны которой проходят 8 декабря в Петербурге. Уход артистки из жизни политик назвала невосполнимой утратой. Послание главы верхней палаты парламента России было зачитано на траурной церемонии в Александринском театре.

- Это невосполнимая утрата. Она пронзительно тонко чувствовала характер своих героинь, - говорится в письме Матвиенко.

Письма с соболезнованиями также прислали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

На церемонию прощания прибыл губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Мы прощаемся с великой актрисой. Она была любима миллионами. Она была не просто великой, в ее таланте было нечто теплое и светлое, глубокое, - отметил глава города.