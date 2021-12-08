«Мы прощаемся с великой актрисой»: Александр Беглов о смерти звезды «Белорусского вокзала» Нины Ургант

Александр Беглов приехал проститься с Ниной Ургант. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Белов приехал в Александринский театр, где 8 декабря проходит церемония прощания с актрисой Ниной Ургант, умершей в минувшую пятницу на 93-м году жизни.

- Она была любима миллионами. Она была не просто великой, в ее таланте было нечто теплое и светлое, глубокое. Она принадлежала поколению тех, кто пережил войну. Мы прощаемся с великой актрисой. Мои глубокие соболезнования, - отметил Александр Беглов.

Траурные письма по случаю смерти актрисы прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, Министр обороны Сергей Шойгу, а также другие известные политики и деятели культуры.

- Она была прямой и пафос не любила. Уходит эпоха. Уходит плеяда великих мастеров, - заявил на траурной церемонии художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.