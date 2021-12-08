Высота снега в Петербурге достигла 30 сантиметров

Высота снега в Петербурге превысила 30 см Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С самого начала зимы в Санкт-Петербурге по настоящему холодно и снежно. Метели укутали город белым "одеялом", да так, что порой по улицам не пройти. Как сообщил 8 декабря 2021 года ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, снег берет новые рубежи.

- Впервые с начала зимы высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла отметки в 30 сантиметров, - рассказал синоптик.

В Ленинградской области сугробы и вовсе достигают 41 сантиметра.

Напомним, что 8 декабря в Петербурге снова холодно. Температура воздуха днем составит 12-14 градусов мороза, что на 12-13 градусов ниже климатической нормы. По Ленинградской области 11-16 градусов ниже нуля. Также ожидается небольшой снег.