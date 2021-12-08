Склад алкоголя с туркменскими акцизными марками нашли под Петербургом

Склад нелегального пива нашли в Шушарах. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Склад с нелегальным алкоголем нашли сотрудники экономического отдела полиции в Пушкинском районе Петербурга. В ангаре на Московском шоссе кроме ремонта грузовиков занимались еще и наклейкой акцизных марок, внезапно Туркменистана, на пиво известного бренда.

- В помещении ангара были задержаны восемь рабочих - граждане одной из стран ближнего зарубежья. Они наклеивали на пивные банки и бутылки акцизные марки своей страны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тут же в ангаре стоял микроавтобус и коробки с алкоголем, которые привезла машины. Директор коммерческой фирмы, которая значилась владельцем партии алкоголя, не смог внятно объяснить ситуацию.

В итоге полиция изъяла 917 коробок с 18 тысячами бутылок пива, по факту произошедшего начата проверка. А мигрантов оформили за нарушение режима пребывания в России.