Глава Комздрава допустил новый подъем заболеваемости в Петербурге даже при высоком проценте привитых

Новые штаммы ковида могут привести к росту заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец допустил подъем заболеваемости коронавирусом даже при высоком проценте привитых петербуржцев. По его словам, это может быть связано с появлением еще не изученных штаммов.

- Мы смотрим на европейские страны, где большое число вакцинированных, и там рост заболеваемости. Конечно, мы надеемся, что в следующем году станет легче, но не исключаем, что ситуация с ростом заболеваемости может повториться. В том числе из-за новых штаммов, - заявил глава Комздрава.

Но, по словам Лисовца, город готов к любому развитию событий. На непредвиденные траты для борьбы с коронавирусом заложены дополнительные средства в резервном фонде правительства города.

Напомним, что губернатор Петербурга заявлял о том, что уровень коллективного иммунитета в 80% будет достигнут к середине января.