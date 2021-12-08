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Общество8 декабря 2021 8:08

Глава Комздрава допустил новый подъем заболеваемости в Петербурге даже при высоком проценте привитых

По словам Дмитрия Лисовца, это может произойти из-за появления новых штаммов
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
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Новые штаммы ковида могут привести к росту заболеваемости.

Новые штаммы ковида могут привести к росту заболеваемости.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец допустил подъем заболеваемости коронавирусом даже при высоком проценте привитых петербуржцев. По его словам, это может быть связано с появлением еще не изученных штаммов.

- Мы смотрим на европейские страны, где большое число вакцинированных, и там рост заболеваемости. Конечно, мы надеемся, что в следующем году станет легче, но не исключаем, что ситуация с ростом заболеваемости может повториться. В том числе из-за новых штаммов, - заявил глава Комздрава.

Но, по словам Лисовца, город готов к любому развитию событий. На непредвиденные траты для борьбы с коронавирусом заложены дополнительные средства в резервном фонде правительства города.

Напомним, что губернатор Петербурга заявлял о том, что уровень коллективного иммунитета в 80% будет достигнут к середине января.