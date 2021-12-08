Более 20 человек попали с обморожениями в больницы Петербурга

Более 20 человек попали в больницы Петербурга с обморожением Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов уже более 20 человек попали в больницы с обморожением. Об этом 8 декабря 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- Всего с начала морозов поступил 21 человек с обморожениями. На данный момент в отделении термических поражений НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе сейчас находятся 12 пациентов с таким диагнозом, - рассказали в комитете.

Напомним, что лишь за выходные в больными с обморожениями попали шесть человек, все мужчины. Половина обморожений поверхностные, половина - глубокие, при которых потребуется ампутация сегментов конечностей.

Сегодня в Петербурге сильный мороз, на 12-13 градусов ниже климатической нормы. Ожидается до минус 12-14 градусов.