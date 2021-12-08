Житель Петербурга сжег машину женщины, с которой поругалась его любимая

Петербуржец заказал поджог чужой машины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские через полгода раскрыли историю с поджогом «Киа Рио», которая сгорела в марте 2021 года. Владельцем иномарки оказалась 33-летняя жительница дома на проспекте Ветеранов.

- Согласно заключению эксперта, причиной возгорания явился поджог. 20 марта 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствие шло более шести месяцев, но 11 ноября в руки полиции попался 38-летний мужчина, подозреваемый в заказном поджоге. 26 ноября, причем уже во Владивостоке, задержали второго участника преступления. Последними стали двое жителей Петербурга 46 и 54 лет.

Последний и оказался заказчиком поджога. А причиной уничтожения чужой машины стала обида за любимую женщину. Подруга 54-летнего петербуржца поругалась с владелицей «Киа» и мужчина решил отомстить. Свою вину он признал и пообещал компенсировать ущерб.