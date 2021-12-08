Авария на ЗСД создала пробку в Петербурге

Пробка собралась из-за аварии на ЗСД Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

На ЗСД в Санкт-Петербурге утром 8 декабря 2021 года произошла авария, которая привела к серьезной пробке. На скоростной трассе столкнулись два внедорожника, которые ехали в левом ряду. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Авария на ЗСД, напротив Морской набережной, - рассказали автомобилисты.

Сам удар оказался несильный. Все участники движения живы и здоровы. На месте уже работают сотрудники дорожной полиции, которые разбираются в случившейся ситуации.

Тем временем, из-за аварии движение по скоростной трассе сильно затруднено.

- По обе стороны дороги стоят, неясно, пробка от моста, минут 25 ко времени добавляйте, сам сейчас влип, - рассказал один из автомобилистов.