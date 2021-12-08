Уровень заражений коронавирусом в Петербурге снизился на 7%

В Петербурге наблюдается снижение заболеваний коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге уверенно идет на спад. Снижение наблюдается уже шестой день подряд. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 8 декабря 2021 года за минувшие сутки в Северной столице заболели на 7,2 процента меньше человек, чем днем ранее.

- Накануне в Петербурге коронавирус был обнаружен у 2209 человек. Также выздоровели 3527 пациентов, еще 49 скончались, - рассказали в оперативном штабе.

Всего за время пандемии в городе на Неве инфекция была выявлена у 806 873 человек, из них 747 745 пациентов выздоровели и 26 653 горожан скончались в следствии болезни.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Несмотря на улучшение ситуации, глава комитете по здравоохранению Дмитрий Лисовец допустил подъем заболеваемости в городе даже при высоком проценте привитых. Это может произойти из-за новых штаммов.