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Общество8 декабря 2021 9:16

Потепление начнется в Петербурге на выходных, но до этого будут морозы

А со следующей недели опять все раскиснет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Морозы продержатся в Петербурге до выходных.

Морозы продержатся в Петербурге до выходных.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Установившиеся в Петербурге морозы задержатся до конца недели, а потом погода отпустит вожжи и начнется потепление. Уже на выходных температура сменится привычным небольшим минусом.

- Пока еще холодно, особенно в ближайшие два дня. Ночью до -18, днем -13…-15 градусов. В пятницу утром еще морозно, а днем температура начнет уже повышаться, до -8…-10. А вот в субботу и воскресенье уже -3..-5 днем. В воскресенье потеплеет до ноля, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Сильных снегопадов пока не предвидится. До выходных – без осадков, о потом станет облачно и пасмурно, пойдет небольшой снег. Но новых сугробов на улицах быть не должно.

Следующая неделя также не грозит ни метелями, ни морозами. Температура будет держаться около ноля, падая чуть ниже по ночам и уходя в «плюс» днем. В Петербург вернется «любимая» горожанами слякоть.