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Здоровье8 декабря 2021 9:33

Более 40% ковидных коек свободно в Петербурге

На лечении в стационарах находится 5888 человек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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41% коек свободен в Петербурге.

41% коек свободен в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 40% от общего количества коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, свободны в Петербурге. Такие данные приводит городской Оперативный штаб в ежедневной информационной справке.

- Свободный коечный фонд, относительно норматива Минздрава – 41%, - говорится в справке.

Всего ковидных больных принимают 18 стационаров, 15 из которых городского, а три – федерального подчинения. В них развернуты 7949 инфекционных коек. При этом на лечении находятся только 5888 человек. Еще 27 764 петербуржца лечатся амбулаторно, то есть на дому.

Еще около 400 человек находятся на карантине в обсерватории в пансионатах «Балтиец» и «Заря». Еще более трех тысяч горожан соблюдают карантин на дому.