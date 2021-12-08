570 больных коронавирусом находятся в реанимации в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ситуация с заболеваниями коронавирусом улучшается, однако уровень госпитализаций все еще довольно высокий. По данным Смольного на 8 декабря 2021 года в больницы попали еще более 300 человек.

- За минувшие сутки в больницы с коронавирусом были доставлены 351 пациент, 355 человек выписали, - рассказали в городской администрации.

В городе все еще зараженных принимают в 18 больницах, где развернуто 7,9 тысяч мест. Из них на данный момент занято 5,8 тысяч мест. Среди тяжелобольных 570 пациентов, они находятся в реанимациях. Еще 312 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге коронавирус выявили у 2,2 тысяч человек. Но несмотря на снижение, власти города опасаются очередного роста из-за новых штаммов.