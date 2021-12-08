Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург

В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург привезли новую партию от коронавируса. Так, 8 декабря на "Фармбазу" города поступил препарат Гам-КОВИД-Вак, он же "Спутник V". Всего в партии было 67,8 тысяч комплектов доз, рассказали в Смольном.

- Вакцинация в Петербурге идет хорошими темпами. Сейчас главное – не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету. Все условия для этого есть – более двухсот точек, где можно привиться, значительный запас вакцины, который постоянно пополняется, - сказал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник пояснил, что высокий темп вакцинации позволит избежать введение ограничений на новый год.

Так, на данный момент в Петербурге полностью цикл вакцинации уже завершили более 2,3 миллионов человек. В городе работают 185 пунктах вакцинации, также есть 53 мобильных пункта.