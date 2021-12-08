Катки и лыжные трассы появятся в Пушкинском районе Петербурга

В Пушкинском районе заливаются катки и начинают работу лыжные трассы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима - это самое время для активного вида отдыха. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга начали заливать катки и обустраивать лыжные трассы. Так, одной из точек притяжения является каток у дома 14 по Горной улице. Местные жители начинают кататься с самого утра, а многие играют в хоккей. Об этом рассказали в районной администрации 8 декабря 2021 года.

- В настоящее время на территории Пушкинского района решается задача по привлечению граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщению граждан к здоровому образу жизни среди широких масс населения, - отметила начальник отдела молодёжной политики, физической культуры и спорта Пушкинского района Мария Фарбер.

Сейчас в районе залиты катки на Горной улице в Павловске, у дома 40/2 по Саперной улице и дома 56 на Железнодорожной в Пушкине, а также три катка в Шушарах. Кроме того в Нижнем парке действует лыжная трасса.