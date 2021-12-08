Депутаты ЗакСа внесли парк Малиновка в защищенную от застройки зону зеленых насаждений

Парк Малиновка внесли в список ЗНОП. Фото: СОЦСЕТИ

Депутаты петербургского Заксобрания единогласно проголосовали за внесение в зону Зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) всю территорию парка Малиновка. Ранее здесь планировали построить крупный храм, против чего резко выступали местные жители.

- В перечень зеленых насаждений внесут парк Малиновка в границах между проспектами Энтузиастов, Передовиков, Индустриальным и Косыгина. Благодаря этому, территория увеличится на два гектара и составит 14,2 гектара, - отметил представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Константин Сухенко.

Пока что законопроект, внесенный губернатором еще в прошлый состав парламента, принят в первом чтении, но дальнейших разногласий между Смольным и Мариинским дворцом, как было ранее, сейчас не предвидится.

Напомним, что в 2011 году территорию Малиновки исключили из состава ЗНОП именно ради строительства храма. Местным жителям и депутатам потребовалось десять лет, чтобы восстановить статус парка.