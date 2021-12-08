Ледяной дождь и 24-градусный мороз ожидаются в Ленинградской области

24-градусные морозы ударят в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный холода ждут Ленинградскую область. В ближайшие дни в ночное время в регионе температура воздуха будет опускаться до минус 23-24 градусов. Об этом 8 декабря 2021 года предупредили в МЧС региона.

- 9 декабря в области будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах опустится туман, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит минус 13-18 градусов, местами до минус 23 градусов, днем 10-15 градусов мороза.

К пятнице, 10 декабря, в области похолодает. Ночью мороз до минус 24 градусов. Пройдет снег, а также ледяной дождь. На дорогах образуется опасный гололед.

В субботу, 11 декабря, также будет снег и ледяной дождь, а ночью температура воздуха до минус 19 градусов.