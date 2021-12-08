Центр Курехина в Петербурге реконструируют за 3,8 млрд рублей

В Петербурге реконструируют центр имени Курехина / Фото: kuryokhin.net

В Санкт-Петербурге собираются реконструировать Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Здание располагается на Среднем проспекте Васильевского острова. Известно, что проектом реконструкции займется проектно-строительное бюро "Жилстро". Об этом 8 декабря 2021 года пишет газета "Петербургский дневник".

Реконструкция здания обойдется подрядчику в 3,8 миллиарда рублей. Отметим, что компания выиграла контракт, снизив изначальную цену на 27,6 тысяч рублей.

После обновления здание будет состоять из пяти этажей, а общая площадь центра составит порядка 7,7 тысяч квадратных метров. Ожидается, что работы будут завершены до конца 2024 года.

Долгое время центр имени Курехина находился в здании бывшего кинотеатра "Прибой". Его уже два раза хотели реконструировать, однако каждый раз итоги конкурса были отменены.