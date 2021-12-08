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Общество8 декабря 2021 11:43

Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили закон о QR-кодах

Федеральный законопроект приняли 36 голосами против 13
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Петербургский парламент одобрил закон о введении кодов в России.

Петербургский парламент одобрил закон о введении кодов в России.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили федеральный законопроект о введении QR-кодов. Документ предполагает полугодовой период ограничений в общественных места и, возможно, на транспорте, начиная с 1 февраля 2022 года.

- Депутаты приняли федеральный законопроект о QR-кодах 36 голосами. Против были 13 народных избранников, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Против выступили оппозиционные депутаты, в том числе партия «Яблоко». Ранее представители фракции уже отмечали, что закон нужный, но его необходимо серьезно доработать. Кроме того, необходимо сначала применить все возможные способы борьбы с ковидом, в частности, признать в России иностранные вакцины.

- Принятие закона в некоторой степени улучшит эпидемическую ситуацию. Но оно неизбежно приведет к нарушению прав многих категорий людей, - отметил депутат Борис Вишневский и призвал усилить вакцинацию, а также ужесточить контроль за ношением масок и соблюдением существующих карантинных мер.