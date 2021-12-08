Каток в Московском парке Победы в Петербурге откроется 9 декабря

В Московском парке Победы откроется каток / Фото: Каток в Московском парке Победы

В Санкт-Петербурге открывается еще один каток под открытым небом. В четверг, 9 декабря 2021 года, начнет работать каток в Московском парке Победы. Жители Московского района уже давно ждали этого события, так как каждый год площадка становится очень популярной. Об открытии сообщили в пресс-службе парка.

- Уважаемые друзья! Каток открывается 9 декабря в 13 часов дня, - сообщили в пресс-службе.

По будням он будет работать с 13 до 23 часов, а по выходным с 10 до 23 часов. Касса закрывается в 22 часов. Стоимость развлечения - 150 рублей для детей до 13 лет, пенсионеров и льготников. Для взрослых 250 рублей в будни и 300 рублей в выходные. Прокат коньков - 200 рублей в час.

QR-код для посещения открытого катка не нужен. Но соблюдать противокоронавирусные правила потребуется. В частности, соблюдать дистанцию и носить маски.