Все четыре траволатора станции метро «Дунайская» запущены в работу

На "Дунайской" запустили траволаторы. Фото: www.gov.spb.ru

Все четыре траволатора, расположенные на станции метро «Дунайская» снова возят пассажиров. С 8 декабря ленточные механизмы запущены в полноценную эксплуатацию. Без движения они стояли более года.

- Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков проинспектировал запуск траволаторов на станции метро «Дунайская». Работоспособность всех четырех конвейеров восстановлена, - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, в ноябре, метрополитен отремонтировал и запустил своими силами траволаторы на станции «Проспект Славы». А на «Беговой» пока работает лишь одна пара механизмов, вторую обещают открыть для пассажиров до конца года.

Напомним, что на всех трех станциях траволаторы вышли из строя вскоре после открытия. Приводить их в порядок должен был «Метрострой», но компания находится в стадии банкротства и не может исполнять гарантийные обязательства.