"Арктические цветы" распустились в Петербурге

В Петербурге распустились ледяные цветы / Фото: instagram.com/grustnenkiy/

В Санкт-Петербурге в разгар морозов распустились "арктические цветы". Еще их называют "ледяными цветами". Они появились на Финском заливе на территории парка 300-летия Петербурга. Об этом 8 декабря 2021 года рассказали в "Астро Фото Болото".

- Мороз в городе заставил распуститься арктические цветы! Небольшие, но милые ледяные нерукотворные создания можно найти в парке 300 летия Петербурга, - рассказали в паблике.

Они появились на Финском заливе / Фото: instagram.com/grustnenkiy/

"Ледяные цветы" - это редкое природное явление. Цветы появляются при большой разнице температуры воздуха и воды, при этом ветра быть не должно. При этом цветы распускаются на поверхности очень тонкого льда, поэтому пробовать "сорвать" их не стоит. И исчезает эта красота быстро при малейшем изменении погоды.