Автомобилистов просят оставлять номера телефонов при парковке в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге наступила настоящая, морозная зима. Выпало много снега и службы каждый день занимаются уборкой. Однако порой этот процесс усложняют припаркованные автомобили. Поэтому 8 декабря 2021 года администрация Центрального района обратилась к автомобилистам с просьбой оставлять номера телефонов в машинах.

- Просим вас, по возможности, оставлять таблички с номерами телефоном на лобовом стекле автомобиля, чтобы специалисты ЖКС могли связаться с вами и уточнить время, когда можно произвести очистку кровли, - обратились управляющие компании к владельцам машин.

Как правила, если машины припаркованы у домов, то работники не могут начать скидывать снег с крыш и сбивать сосульки. А это после приводит к серьезным последствиям.

В среду в центре города запланирована очистка крыш более 200 домов.