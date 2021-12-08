Житель Петербурга разбил в кровь лицо бывшей жене и украл ребенка

В Выборгском районе напали на женщину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший муж напал на экс-супругу в Петербурге, избил ее до крови и украл их общего ребенка. О диком ЧП сообщают пользователи соцсетей. Причем такое уже случалось ранее. Фото женщины с разбитым лицом появилось в одной из групп ВКонтакте.

- Утром 8 декабря на тротуаре у детского садика напротив дома 77 корпус 1 по Суздальскому проспекту на маму с ребенком напал со спины напал неизвестный, избил ее и похитил сына, - сообщает паблик «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, нападавшим был бывший супруг женщины. Летом 2020 года он уже увозил сына с прогулки на электросамокате. Мальчика объявляли в розыск, а СК даже заводил дело по статье «Убийство». При этом мать обращалась в полицию лишь осенью.

Позднее ребенка, живым и здоровым, вернули матери. Однако отец, судя по всему, не смирился с этим решением и снова попытался вернуть мальчика себе.