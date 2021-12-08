Двух человек оштрафовали за отсутствие маски в трамвае в Петербурге

Пассажиров трамвайного маршрута №9 проверили на наличие билетов и масок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прошла проверка пассажиров на маршруте трамвая №9. У них проверяли наличие масок и билетов. Об этом 8 декабря 2021 года рассказали в комитете по транспорту города.

- В ходе проверки был выявлен один нарушитель. После напоминания контролеров молодой человек оплатил проезд, одно это не освободило его от административной ответственности, - рассказали в комитете.

Безбилетнику, который не оплатил проезд сразу, теперь грозит штраф в 500 рублей.

Что касается нарушителей масочного режима, то их оказалось всего два. На них также составили административные протоколы. Теперь им грозят штрафы по 4 тысячи рублей, а при повторном нарушении - 5 тысяч рублей.

Всего за ноября в Петербурге были пойманы 293 безмасочников.