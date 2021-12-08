Женщина погибла при пожаре на Коломенской улице в Петербурге

В огне на Коломенской улице погибла женщина. Фото: vk.com/spb_today

Женщина стала жертвой пожара, произошедшего днем 8 декабря в самом центре Петербурга. Около 15:00 в доме на Коломенской улице вспыхнула двухкомнатная квартира. Из окон сразу повалил густой дым, а местные жители сообщали, что в квартире могут быть дети.

- В 15:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Коломенская, дом 35-37. В квартире происходило горение обстановки в комнате, кухне и коридоре площади 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Через 47 минут возгорание было локализовано, но при разборе завалов в квартире спасатели нашли тело погибшей женщины.

Сейчас полиция выясняет ее личность. Обстоятельства и причины ЧП устанавливают пожарные дознаватели. На ликвидации пожара работали три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.