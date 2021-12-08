Роман Абрамович прилетел в Петербург на игру «Зенит» - «Челси»

Романа Абрамовича встретили в Петербурге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Миллиардер Роман Абрамович прилетел в Санкт-Петербург 8 декабря. Как стало известно «Комсомолке», вечером бизнесмен посетит футбольный матч между «Зенитом» и «Челси» на «Газпром арене». Напомним, с 2003 года Абрамович является владельцем лондонского клуба. Незадолго до игры Абрамовича можно было встретить в городе, например, он побывал в музее-квартире Иосифа Бродского.

Не исключено, что еще одной локацией, которую Абрамович непременно включает в свой маршрут по любимым местам в Петербурге, станет Новая Голландия. В 2010 году компания бизнесмена выиграла тендер на реконструкцию рукотворного острова и построила на нем знаменитую петербургскую «маленькую Европу». Как долго Абрамович будет находиться в городе - не известно.

Напомним: матч между «Зенитом» и «Челси» Романа Абрамовича в рамках финала группового этапа Лиги чемпионов УЕФА начнется 8 декабря в 20:45 на «Газпром арене». Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», на стадионе ожидается около 25 000 зрителей.