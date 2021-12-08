Слякоть накроет Петербург на всю следующую неделю

С воскресенья в Петербург вернется слякоть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Типичная петербургская слякоть возвращается в город. После недельных морозов жителей Северной столицы ждет недельная оттепель, которая начнется уже в ближайшие выходные. Еще в субботу термометры покажут небольшой «минус», а в воскресенье уже будет около ноля.

- В субботу и воскресенье небольшой снег, облачность. На следующей неделе сильных осадков пока не ожидается. Будет тепло, с температурами около ноля. Ночью чуть меньше, до -2 градусов, днем где-то до +2, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Но после оттепели вновь вернется зима. Правда, умеренная, без рекордных морозов.

- С 20 чисел декабря температура понизится, но будет слабо морозной, - отметил метеоролог.

Давать прогноз на новогоднюю ночь специалисты пока не спешат. Все, что дальше трех суток, имеет не слишком высокую точность попадания. Погода может измениться стремительно, в зависимости от приходящих и уходящих циклонов.