Дворцовую площадь задействуют во время финала Лиги чемпионов-2022

Дворцовую задействуют для финала Лиги чемпионов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дворцовая площадь примет мероприятия, приуроченные к финальному матчу Лиги чемпионов, который пройдет в Петербурге 28 мая 2022 года. Концепцию будущего футбольного праздника 8 декабря обсуждали с участием СМИ и представителей Смольного.

- Мы уже точно можем сказать, что Дворцовая площадь будет задействована в организации Фестиваля чемпионов УЕФА, но пока неизвестно, в каком формате, - заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Сейчас, по словам чиновника, идут переговоры со всеми заинтересованными сторонами, после чего будет представлена окончательная программа главного клубного футбольного мероприятия года.

Напомним, что во время Чемпионата мира и финальных игр Чемпионата Европы На Дворцовой площади была организована зона просмотра игр с большим экраном.