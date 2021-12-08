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Спорт8 декабря 2021 14:53

Дворцовую площадь задействуют во время финала Лиги чемпионов-2022

Главный клубный матч сезона пройдет 28 мая
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Дворцовую задействуют для финала Лиги чемпионов.

Дворцовую задействуют для финала Лиги чемпионов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дворцовая площадь примет мероприятия, приуроченные к финальному матчу Лиги чемпионов, который пройдет в Петербурге 28 мая 2022 года. Концепцию будущего футбольного праздника 8 декабря обсуждали с участием СМИ и представителей Смольного.

- Мы уже точно можем сказать, что Дворцовая площадь будет задействована в организации Фестиваля чемпионов УЕФА, но пока неизвестно, в каком формате, - заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Сейчас, по словам чиновника, идут переговоры со всеми заинтересованными сторонами, после чего будет представлена окончательная программа главного клубного футбольного мероприятия года.

Напомним, что во время Чемпионата мира и финальных игр Чемпионата Европы На Дворцовой площади была организована зона просмотра игр с большим экраном.