Пробки в 9 баллов сковали дороги Петербурга вечером среды

Петербург встал в 9-балльных пробках. Фото: Яндекс.Карты.

Дороги в Петербурге снова под завязку забиты машинами. Пробки достигли девяти баллов из десяти, если верить сервису Яндекс.Карты. Центр города почти полностью покраснел от заторов, а свободные участки есть на окраинах, куда домой едут горожане и на ЗСД.

Суда по онлайн-карте, полностью забит участок Садовой улицы от Сенной площади и до Инженерного замка . Машины здесь еле ползут в обе стороны. От Московского проспекта и до Невского, а также обратно, стоит набережна Фонтанки.

Все плохо на Гороховой, Правды, Ломоносова. Стоит Невский и Литейный проспекты. Тяжелая обстановка на Обводном канале, у въездов на Большеохтинский мост и мост Александра Невского

Даже не красным, а бордовым окрашены участки Арсенальной и Пироговской набережной в районе Финляндского вокзала. Есть пробки на Васильевском острове и Петроградской стороне.

Внутренний участок КАД стоит от Ржевки до Кудрово и внешнее кольцо от Пулковского шоссе до Вантового моста. На ЗСД пробка растянулась от набережной Макарова до съезда на Богатырский проспект.

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