Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 15:34

Школьников привлекли к уборке снега в Петербурге

Старшеклассники присоединились к проекту дворник-шеринга
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Старшеклассники присоединились к программе дворник-шеринга.

Старшеклассники присоединились к программе дворник-шеринга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько старшеклассников одной из школ Петербурга вышли на уборку города от снега. Причем не бесплатно, как тимуровцы, а за деньги. Школьники присоединились к проекту дворник-шеринга, участником которой может стать любой горожанин.

- Подобная программа работает и в Калининском и Фрунзенском районе, где активно работают старшеклассники. Школьники занимаются уборкой снега после уроков и по согласованию с родителями, - пишет «Мойка 78».

По данным издания, ребята получают в полтора раза больше, чем взрослые – 250 рублей в час против 150. Но и работают они не полный день, а лишь два часа.

А вот совершеннолетних участников дворник-шеринге зарегистрировалось уже 50 человек. За 8-0часовой рабочий день им платят 1000 рублей.