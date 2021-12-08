Полиция задержала мужчину, открывшего огонь во время протеста против сноса гаражей в Янино

Протест против сноса гаражей в Янино закончился стрельбой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция задержала мужчину, который начал стрелять во время протеста против сноса гаражей в поселке Янино-1, что находится во Всеволожском районе Ленобласти. В среду, 8 декабря, владельцы помещений встретились с представителем компании, занимающейся ликвидацией объектов. Возникла потасовка, в ходе которой 25-летний коммерсант решил отбиваться с помощью травматического пистолета. К счастью, стрелял он не по людям, а в воздух, для предупреждения.

- В дежурную часть 128-го отдела полиции поступила заявка о стрельбе возле дома №8, корпуса №2 на Кольцевой улице в Янино. На место оперативно прибыли сотрудники МВД. В результате стрельбы никто не пострадал, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Стрелявшего молодого человека доставили в полицию для разбирательств. Не исключено, что хулиганство не сойдет ему с рук.