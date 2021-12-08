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Дом. Семья8 декабря 2021 16:29

В Ленинградском зоопарке впервые прогуляли альпаку Шарлотку по снегу

Малышка сперва испугалась сугробов, а потом освоилась
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Шарлотке исполнилось 6,5 месяцев. Фото: Ленинградский зоопарк

Шарлотке исполнилось 6,5 месяцев. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке показали, как альпака Шарлотка отреагировала на первый снег в своей жизни. Напомним, малышка родилась весной 2021 года, а гулять по территории начала только осенью. Шарлотке уже 6,5 месяцев, и это первая ее зима. По такому случаю прелестная малышка отрастила густую длинную шубку, и теперь ей совсем не страшны холода.

- По началу реакция на снег маленькой альпаки была неоднозначной: Шарлотка испугалась, ведь сугробы совершенно изменили для неё привычный вид территории зоопарка. Но потом она пообвыкла, и снежинки уже стали интересной деталью прогулочного ландшафта. В снегу можно бегать и даже пробовать его на вкус, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

У Шарлотки есть мама и папа, а также сестра. Они все живут в Ленинградском зоопарке. К зиме у семейство поменялся рацион, теперь они питаются картофелем, капустой и морковью. Это помогает животным запасаться витаминами и чувствовать себя хорошо в российском климате.