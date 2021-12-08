Во дворе дома в Выборге появился снежный еж, филин и морж

На улице Приморской появилось несколько фигур экзотических и лесных животных. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Настоящую сказку устроила жителям Выборга в одном из дворов. На улице Приморской появилось несколько фигур экзотических и лесных животных, которые созданы из снега. Об этом рассказала в паблике «Интересные события в Выборге» в соцсети «ВКонтакте» Наталья. Над скульптурами она работала вместе с художником Алексеем Ляховым.

- В нашем дворе пополнение. Лесные жители поглазеть на морских обитателей парами приходят. Любопытные ежи и солидные филин с совой, - рассказала Наталья в соцсетях.

В начале декабря во дворе дома появилась морская черепаха, к ней присоединился морж львенок и дельфин, позже художники решили смастерить им копанию. Снежные животные по своей высоте почти не уступают среднему росту человека.