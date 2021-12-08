В Петербурге разыскивают родных немого подростка, попавшего в больницу

Немой подросток поступил в больницу в Петербурге, медики и волонтеры ищут его родных. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге разыскивают родственников неизвестного подростка, который поступил в одну из больниц. Обстоятельства госпитализации не сообщаются. Ориентировку на молодого человека составили волонтеры «ЛизаАлерт». К сожалению, мальчик совсем не разговаривает и ничего не может пояснить. На вид ему от 15 до 19 лет.

- Помогите найти родных неизвестного подростка. Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза, - отмечается в ориентировке на подростка.

Если вам что-либо известно о молодом человеке на фотографии, просьба сообщить сведения по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.