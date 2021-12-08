Теплоэнергетики локализовали разлив кипятка на севере Петербурга

Спасатели МЧС и теплоэнергетики локализовали разлив кипятка в Выборгском районе Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Теплоэнергетики сумели локализовать разлив кипятка на улице Есенина в Выборгском районе Петербурга. Напомним, вечером 8 декабря из-за прорыва трубы горячая вода разлилась на пяти тысячах «квадратов». Жители некоторых домов не могли пройти к домам, потому что рисковали угодить под пар или в кипяток. К 20:20 эту проблему решили, так что автобус для обогревания не понадобился.

Как подтвердили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» в происшествии действительно пострадал один человек. Им оказался 40-летний сантехник ЖКС №2, попытавшийся предупредить пассажиров автобуса о вытекании кипятка у остановки общественного транспорта.

- Мужчина получил ожог средней степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали, ему окажут всю необходимую помощь со стороны предприятия, - отметили в ГУП «ТЭК СПб».

На месте все еще работают четыре аварийно-восстановительные бригады предприятия, а также 12 сотрудников МЧС. Жилконторам рекомендовали поставить здания, попавшие в дефектную зону, на проток, чтобы сохранить тепло в домах. Но как будет на деле – вопрос.