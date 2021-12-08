ЗакС Петербурга поздравил лучших волонтеров Петербурга

Александр Бельский поддержал волонтерские инициативы на слушаниях в Госдуме РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил трех городских волонтеров с победой в престижной международной премии «#МЫВМЕСТЕ». В трех номинациях лучшими стали Анна Баранова, Елена Козак и Борис Лейтес. Председатель парламента отметил, что волонтеры сыграли одну из ключевых ролей наравне с медиками во время пика пандемии коронавируса в Северной столице, так что не исключено, что их дополнительно поддержат рублем.

- Волонтеры активно помогали пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям, а комитет по транспорту оплачивал проезд в общественном транспорте многим добровольцам. Если понадобится дополнительная поддержка, мы обязательно примем соответствующий закон субъекта федерации, - передает пресс-служба ЗакСа Петербурга.

К слову, Александр Бельский выразил поддержку инициативам, выдвинутым на парламентских слушаниях в Госдуме РФ, в том числе страхованию жизни добровольцев, которые участвуют в рискованных спасательных операциях.